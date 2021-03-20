Otobüs şoförünü darp eden yolcu serbest bırakıldı
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Otobüs şoförünü darp eden yolcu serbest bırakıldı

20.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:09
Otobüs şoförünü darp eden yolcu serbest bırakıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durak olmayan yerden otobüse bindiği için kendisine uyaran halk otobüsü şoförünü darp eden şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durak olmayan yerden otobüse bindiği için kendisine uyaran halk otobüsü şoförünü darp eden şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli, caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. M.U. adlı yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan M.U. adlı şahıs, Dişli'yi darp etti. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken şoförü darp eden yolcu polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. M.U. adlı şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Otobüs şoförünü darp eden yolcu serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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