Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket
Çin'de otobüs şoförü, seyir halindeki aracından inerek yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.
Çin'de otobüs şoförü, seyir halindeki aracından inerek yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.
Çin'in Xi'an şehrinde otobüs şoförü, aracından inip bastonla yürüyen yaşlı adamı yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Yaşlı adamın karşıya geçme girişimini gören otobüs şoförü aracını durdurarak yaşlı adama yardım etti. Yaşlı adamı karşıya geçiren şoför tekrar aracına geçerek normal seyrine devam etti.
(İHA)