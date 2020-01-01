Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket
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Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket

Çin'de otobüs şoförü, seyir halindeki aracından inerek yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.

01.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:31
Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket

Çin'de otobüs şoförü, seyir halindeki aracından inerek yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.

Çin'in Xi'an şehrinde otobüs şoförü, aracından inip bastonla yürüyen yaşlı adamı yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Yaşlı adamın karşıya geçme girişimini gören otobüs şoförü aracını durdurarak yaşlı adama yardım etti. Yaşlı adamı karşıya geçiren şoför tekrar aracına geçerek normal seyrine devam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Otobüs şoföründen takdir toplayan hareket
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