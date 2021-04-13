BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
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BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı, yolda yaralı bulduğu şahini, tedavisi için yetkililere teslim etti.

BOLU'da, özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı, yolda yaralı bulduğu şahini, tedavisi için yetkililere teslim etti.

Özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı, sefer yaptığı sırada D-100 yolu Elmalık mevkiinde yol üzerinde hareketsiz yatan kuş olduğunu fark etti. Subaşı, yolcuların da bulunduğu halk otobüsünü emniyet şeridine çekip araçtan inerek kuşun yanına gitti. Şahin olduğunu belirlediği kuşun kanadında kan olduğunu gören Subaşı, hayvanı montuna sararak yanına alıp yoluna devam etti. Otobüsteki, yolcuları şehir merkezinde indiren Subaşı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yönlendirmesi üzerine Subaşı yaralı şahini Milli Parklar ekiplerine verilmek üzere itfaiye müdürlüğüne teslim etti. Zarar görmemesi için kafese konulan şahin daha sonra tedavisi için milli parklar görevlilerine teslim edildi. Şahin tedaviye alındı.

Halit Subaşı, 'Yolun sol şeridinde yatıyordu. Montumla aldım. Milli parklar ve Bolu Belediyesi'ni aradım. İtfaiyeye teslim ettim. İnşallah yaşar ve uçtuğunu görürüz. İlk gördüğümde uçamıyordu. Kanadında kan var. ya bir araç çarptı ya da yavru olduğu için gelişemedi. Aç da olabilir. Çok ıslaktı. Kuruladım' diye konuştu.

BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI
BOLU OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLDA BULDUĞU YARALI ŞAHİNE SAHİP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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