Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

20.09.2019 10:08

Adıyaman'da belediye halk otobüsünde fenalaşan yolcu, otobüsteki yolcularla birlikte hastaneye götürüldü.



Belediye halk otobüsüne binen Halil T. isimli yolcu otobüste fenalaştı. Otobüs şoförü Mustafa İzci, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için yolcularla birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru hareket etti. Atatürk Bulvarı üzerinden hızlı bir şekilde ilerleyen ve yolcu almayan şoför, otobüsü hastaneye getirdi. Otobüsten inen yolcular sağlık görevlilerine bilgi verdi. Otobüse gelen sağlık görevlileri hastayı otobüsten acil servise aldı. Burada tedavisi yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA