OTOBÜS ŞÖFÖRÜ YOL ORTASINDA KALAN YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Serkan Yaman yol ortasında kalan yavru bir köpeğin hayatını kurtardı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Serkan Yaman yol ortasında kalan yavru bir köpeğin hayatını kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Plajyolu-Seka Kamp alanı arasında sefer yapan Hat-240 numaralı belediye otobüsünün şoförü Serkan Yaman seyir halindeyken yol ortasında koşan 2 yavru köpek dikkatini çekti. Sukay Depolama mevkiinde hemen otobüsü güvenli bir şekilde yol kenarına park eden Yaman otobüsten inerek yavru köpeklerden birini alıp kaldırım kenarına bırakıp ezilmekten kurtardı. Diğer yavru köpek bu sırada yol kenarında bulunan güvenli bir yere koşarak çıktı. Ardından otobüste bulunan yolcuları bilgilendiren sürücü Serkan Yaman daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı