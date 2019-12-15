Otobüs şoförü yavru kediyi hayata bağladı
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Otobüs şoförü yavru kediyi hayata bağladı

Başkent'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü yaralı yavru kediyi hayata bağladı.

15.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:55
Otobüs şoförü yavru kediyi hayata bağladı

Başkent'te Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü yaralı yavru kediyi hayata bağladı.


Olay, 'nın ilçesi Gimat Köprülü Alt Geçidi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü yolun kenarında bulunan yaralı kediyi görünce hemen durdu. Otobüsten inerek yavru kediyi alan şoför yaralarını temizledi. Şoför kediyi temizledikten sonra su vererek hayatta kalmasını sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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