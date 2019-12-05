Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti

05.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:38

Aydın'da bir otomobilin yandığını fark eden midibüs şoförü, aracını durdurarak müdahale ettiği yangını söndürdü.

Efeler ilçesinde özel halk midibüsü şoförlüğü yapan Burhan Koca, Havaalanı Bulvarı üzerinde bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.

Midibüsteki yangın tüpünü alıp, duruma müdahale eden Koca, otomobildeki yangını söndürdü.

Koca'nın yangına müdahale etmesi dolmuşta bulunan araç kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA