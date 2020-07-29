Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı (2) ŞÜPHELİ YAKALANDIEskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.'ye satırla saldıranın, Barış D. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.'ye satırla saldıranın, Barış D. olduğu tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Barış D., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemenin ardından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Barış D. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA