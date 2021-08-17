Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti
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Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti

Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Rus turist Gulieva Leila (28) tarafından otobüste unutulan bin 210 dolar, otobüs şoförü Adem Aldırak tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Rus turist Gulieva Leila (28) tarafından otobüste unutulan bin 210 dolar, otobüs şoförü Adem Aldırak tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay bugün saat 15.45 sıralarında Bodrum Milas Havalimanı yolcu otobüsünde meydana geldi. Rusya'dan tatil için Bodrum'a gelen Gulieva Leila, uçaktan indikten sonra otele gitmek için için Muğla Büyükşehir Belediyesi (MUTTAŞ) ait 48 NG 853 plakalı otobüsle yolculuk yaptı. Bodrum Otobüs Terminali'nde tüm yolcular indikten sonra temizlik yapan otobüs şoförü Adem Aldırak, koltuğun üzerinde bin 210 dolar buldu. Aldırak, parayı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı personeli Mustafa Yavuz'a tutanak karşılığında teslim etti. İndikten sonra parasını düşürdüğünü anlayan Leila, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer de parasının bulunduğunu bildirmesi üzerine Rus turist, parasını Aldırak'tan teslim aldı. Leila, parasını teslim eden Aldırak'a teşekkürlerini iletti.


Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti
Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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