24.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:27

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AKSARAY'de belediye otobüsü şoförü Halil Batak, aniden fenalaşan yaşlı erkek yolcuyu güzargahını değiştirip otobüsle hastaneye yetiştirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Kendisinde de kalp rahatsızlığı bulunduğu belirten sürücü Batak, "Bende bir kalp hastasıyım. Açık kalp ameliyatı oldum. Bu durumu bildiğim için hastaneye götürdüm." dedi.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Batak, Aksaray Belediyesine ait otobüsle TOKİ- Sanayi seferini yaptığı sırada yaşlı bir erkek yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular müdahale etti. Otobüsü durduran Batak da, diğer yolcularla birlikte müdahale etti. Nefes almakta güçlük çektiğini ve kalp krizi geçirebileceğini düşünen Batak, otobüsün güzergahını değiştirip rahatsızlanan yolcuyu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. O anlarda belediye otobüsünün güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Rahatsızlanan yolcu, diğer yolcuların yardımıyla otobüsten indirilip acil servise alındı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu, yapılan müdahalesinin ardından taburcu oldu.

'KALP KRİZİ DEYİNCE, KENDİ RAHATSIZLIĞIM AKLIMA GELDİ'

Otobüs şoförü Halil Batak, yolcunun sağlık durumunun kötü olduğunu fark edince kendisinin aynı durumu yaşayabileceğini düşünüp, hastaneye gittiğini belirtti. Batak, şunları söyledi:

" Şehir merkezinde durakta yolcular bindi. Yalnız binen bir yolcumuzun nefes almasında sorun yaşadığını, kendinden geçtiğini gördüm. Arkadan bana yolcular, 'kalp krizi geçiriyor' deyip, benden su istediler. Bende otobüsü durdurup, su ve daha sonra şeker verdim. Araçta çok duyarlı bir kadın vardı. Gerçekten onu çok takdir ettim. Yolcumuzu asıl o kadın kurtardı. Rahatsızlanan adama ilk müdahalesini o yaptı. Ardından güzargahımı değiştirip, otobüsün flaşörlerini yakıp, kırmızı ışıklarda geçerek ve korna çalarak yolcumuzu hastaneye yetiştirdim. Daha önce böyle bir olay hiç başıma gelmedi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bende bir kalp hastasıyım. Açık kalp ameliyatı oldum. Bu durumu bildiğim için hastaneye götürdüm."

Batak, yolcunun taburcu olduktan sonra teşekkür etmek için otobüs durağına geldiğini; ancak çalıştığı için görüşemediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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