Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)

Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)

TUTUKLANDIHasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

07.09.2019 16:31
Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)

TUTUKLANDI
Hasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emrah Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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