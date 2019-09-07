Otobüs şoförü, hasta gibi davranıp hastaları soydu (2)
TUTUKLANDIHasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Hasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emrah Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.