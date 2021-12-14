OTOBÜS ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

İZMİR'de belediye otobüsü şoförü Recai Ulusoy (34), aracında rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Dün saat 09.30 sıralarında Gaziemir- Balçova seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan astım hastası kadın, aniden fenalaştı. Kadının baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular, otobüs şoförü Recai Ulusoy'a haber verdi. Bunun üzerine şoför Ulusoy, güzergahının dışına çıkarak yolcuyu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kamu hizmeti yaptığını belirten Recai Ulusoy, Diğer yolculardan, bir yolcunun fenalaştığını öğrendim. Ambulans çağırmak yerine direkt götürmek daha mantıklı geldi. Ne kadar hızlı karar verirsek o kadar iyi olacağını düşündüm. Diğer yolcuların da desteğiyle hastaneye yetiştirdim. Kendisiyle görüştüm. Sağlık durumu iyiymiş, çok teşekkür etti. Bunun sevincini yaşıyorum. Astım hastasıymış. Kalabalıktan havasız kalınca fenalaşmış. Diğer yolcular ve meslektaşlarım örnek bir davranış olduğunu söyledi. Böyle düşünmüyorum. Çünkü kamu hizmeti yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını da düşünmek zorundayız diye konuştu.