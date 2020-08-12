Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, seyir esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
12.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:56

Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, seyir esnasında otobüste fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Anamur'da dün saat 16.00 civarında Büyükşehir Belediyesi'nin iskele hattında sefer yapan otobüsün şoförü Yavuz Kumpınar, seyir halindeyken yanına gelen kadının fenalaşarak, yere düşmesinin ardından yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 33 DKE 95 plakalı otobüsünü kullanan Kumpınar, örnek bir davranış sergileyerek, fenalaşan yolcuyu devlet hastanesine götürdü. Olayın yaşandığı sırada diğer yolcular da fenalaşan kadın yolcu ile ilgilendi. Acil servise kaldırılan kadına, hastane görevlileri tarafından müdahale edildi.

Olayın yaşandığı anlar ise belediye otobüsünün kameralarına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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