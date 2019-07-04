Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Orhaniye Mahallesi'nde halk otobüsüne binen Abdulvahap Ahmetov (59), yolculuk sırasında fenalaştı.

Durumu fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüs sürücüsü Halit Çelik, Ahmetov'u İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Burada tedavi altına alınan Ahmetov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, fenalaşan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA