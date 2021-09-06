OTOBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞAN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ
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OTOBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞAN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

OTOBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞAN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

OTOBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞAN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ Düzce toplu taşıma otobüsü şoförü, yolculuk sırasında rahatsızlanan genç yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞAN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ Düzce toplu taşıma otobüsü şoförü, yolculuk sırasında rahatsızlanan genç yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Düzce Belediyesi Ulaşım A. Ş toplu taşıma otobüsü şoförü Ercan Danışmaz'ın kullandığı halk otobüsü Güzelbahçe-Pazaryeri seferi yaptığı esnada kent merkezindeki duraktan binen bir yolcu rahatsızlandı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine sürücü Danışmaz, güzergahın dışına çıkarak hastayı Düzce Devlet Hastanesi Acil Servis'inin önüne kadar götürdü.

Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken genç yolcunun otobüsle hastaneye götürülmesi, halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Danışmaz, yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra güzergahına dönerek, yoluna devam etti.

Düzce Belediyesi Ulaşım A. Ş otobüs şoförü Ercan Danışmaz, " Cuma günü saat 15. 00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergahımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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