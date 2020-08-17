Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada araçta rahatsızlanması sonucu dili boğazına kaçan yolcuyu aile sağlığı merkezine götürdü.

Sivas'ta bir halk otobüsü şoförü, sefer yaptığı sırada araçta rahatsızlanması sonucu dili boğazına kaçan yolcuyu aile sağlığı merkezine götürdü.

Kent içi ulaşımda Cumartesi-Aydoğan hattında seyir halindeki 58 H 210 plakalı otobüste bayılan, 80 yaşındaki Ömer Ocak'ı gören yolcular, şoför Ömer Taşdemir'i uyardı.

Otobüsü durdurarak sağlık ekiplerine haber veren Taşdemir, sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle, dili boğazına kaçan Ocak'a müdahale ederek nefes almasını sağladı.

Taşdemir, daha sonra güzergahından çıkarak yaşlı adamı, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Şükrü Beyazıt Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü.

Ocak, buradaki ekiplerin otobüsteki ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Taşdemir daha önce de kalp pili duran bir kızı, kaza yapan anne ve bebeği ile fenalaşan bir yolcuyu da otobüsle hastaneye yetiştirmişti.

Kaynak: AA