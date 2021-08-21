Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
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Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de özel halk otobüsü şoförü Ömer Katkay, aracında dili boğazına kaçan 6 yaşındaki çocuğu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

BİNGÖL'de özel halk otobüsü şoförü Ömer Katkay, aracında dili boğazına kaçan 6 yaşındaki çocuğu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşanan panik, araç içi kamerasına yansıdı.

S.S 18 Nolu Şehir İçi Hat Minibüsleri Kooperatifi'nde 5 yıldır şoförlük yapan Ömer Katkay'ın kullandığı 12 M 0078 plakalı özel halk otobüsünde yolculuk yapan kadının yanındaki oğlu fenalaştı. Kadının çığlığını duyan diğer yolcular, şoföre haber verdi. Bunun üzerine Katkay, Bingöl Devlet Hastanesi'ne gitmek için aracının güzergahını değiştirdi. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen çocuğa müdahale edildi. Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüste yaşanan panik, araç içi kamerasına yansıdı.

'ÇIĞLIK SESİYLE GÜZERGAHI DEĞİŞTİRDİM'

Otobüs şoförü Ömer Katkay, o anları, "Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde aracım seyir halindeyken araçta birden bir bayanın çığlık seslerini duydum. Çocuğun çırpındığını fark ettim. Annenin kucağında bulunan çocuğunun dilinin boğazına kaçtığını söyleyen diğer yolcuların demesi üzerine aracın güzergahını değiştirdim. Bingöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Hastaneye bıraktıktan sonra tekrar güzergahıma devam ettim. Durağa geldikten sonra hastaneyi arayıp çocuğun durumunun iyi olduğunu öğrendim. Benim yerimde kim olsaydı aynısını yapardı. Biz insanlık görevimizi yaptık" sözleriyle anlattı.


Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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