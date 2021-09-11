Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi - Haberler
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Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

BİNGÖL'de halk otobüsü şoförü Mehmet Avar, aracında baygınlık geçiren 17 yaşlarındaki kızı, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

BİNGÖL'de halk otobüsü şoförü Mehmet Avar, aracında baygınlık geçiren 17 yaşlarındaki kızı, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

Kültür Kavşağı'nda, önceki gün saat 07.30 sıralarında Mehmet Avar yönetimindeki 12 M 0028 plakalı halk otobüsünde seyahat eden genç kız, baygınlık geçirdi. Diğer yolcular, durumu Avar'a bildirdi. Mehmet Avar, yolcuların müdahale ettiği genç kızı, aracın güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada, olay anında otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.


Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otobüs şoförü, bayılan genç kızı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi - Haberler
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