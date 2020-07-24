Otobüs şoförü aracının içinde ölü bulundu Ordu-İstanbul seferini yapan bir firmaya ait otobüsün şoförü, alt kattaki dinlenme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Ordu-İstanbul seferini yapan bir firmaya ait otobüsün şoförü, alt kattaki dinlenme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde, seferden dönüp Battal Gazi Mahallesi Yonca Sokak'taki firmanın bürosuna yanaşan otobüsün kaptanı Ahmet Hiden, ikinci kaptan Musa Salma'yı uyandırmak için alt bölmeyi açtı. Arkadaşının hareketsiz yattığını gören Hiden'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Salma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüsün çevresini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, şoförün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaynak: AA