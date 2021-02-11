Otobüs şoförü ani fren yaptı; Kadın yolcu yaralandı
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Otobüs şoförü ani fren yaptı; Kadın yolcu yaralandı

11.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:46
Otobüs şoförü ani fren yaptı; Kadın yolcu yaralandı

SİLİVRİ'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması sonucu bir kadın ön cama çarpıp düşerek yaralandı.

SİLİVRİ'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapması sonucu bir kadın ön cama çarpıp düşerek yaralandı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Silivri-Yenibosna hattında çalışan halk otobüsünün şoförü önündeki aracın aniden durması nedeniyle frene bastı. Otobüs şoförünün ani fren yaptığı sırada kadın yolcu Y.T., dengesini kaybederek, otobüsün ön camına çarpıp yere düştü. Hafif şekilde yaralanan Y.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıtlıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 


- İstanbul
Otobüs şoförü ani fren yaptı; Kadın yolcu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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