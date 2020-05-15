Otobüs şoförlüğü hayali olan otizmli gence belediyeden sürpriz
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Otobüs şoförlüğü hayali olan otizmli gence belediyeden sürpriz

Düzce'de otizmli 15 yaşındaki Furkan Oğuzhan Mazlum'un otobüs şoförü olma hayali, sembolik olarak gerçekleştirildi.

15.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:43

Düzce'de otizmli 15 yaşındaki Furkan Oğuzhan Mazlum'un otobüs şoförü olma hayali, sembolik olarak gerçekleştirildi.

Furkan'ın ailesi, Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünü arayarak Engelliler Haftası'nda çocuklarına sürpriz yapmak istediklerini belirtti.

Aileyle görüşüp engelli gencin nasıl bir sürpriz yapıldığında mutlu olacağını soran görevliler, Furkan'ın otobüs şoförü olma hayalini öğrenerek bir organizasyon düzenledi.

Genci evinden belediye otobüsüyle alan ekiptekiler, otobüs garajına getirdi. Furkan, burada hayalindeki otobüsün sürücü koltuğuna geçti.

Görevliler tarafından aracın nasıl kullanılacağı ve önünde bulunan düğmeler Furkan'a anlatıldı. Bir süre sürücü koltuğunda zaman geçiren gencin mutluluğuna, aile bireyleri, garajdaki sürücüler ile Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ortak oldu.

Organizasyonun sonunda Furkan'a, çok sevdiği otobüs maketi hediye edildi.

Evlatlarının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Mazlum çifti, "Furkan'ın küçüklükten beri otobüslere karşı büyük ilgisi var. Sürekli geçen otobüslere bakıyor, merak ettiği ne varsa soruyor, öğrenmeye çalışıyor. Furkan'ın en büyük hayalini gerçekleştirdiniz. İsteğimizi geri çevirmeyip bizleri mutlu ettiğiniz için başta Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye, Sosyal ve Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk'a ve Ulaştırma Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförlüğü hayali olan otizmli gence belediyeden sürpriz

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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