Otobüs Şoförlerinden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'a gelen Kıbrıs gazileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Harekata destek amacıyla Ankara'da toplanan Kıbrıs gazileri, araçlarla Reyhanlı ilçesindeki Afrin sınırına geldi.

Burada Bayraklı Tepe olarak bilinen bölgeye çıkan gaziler, taştan yapılan dev bayrak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından üzerinde "Kıbrıs gazileri göreve hazır" yazılı pankartı açan gaziler, "Biz de göreve hazırız" sloganı attı.

Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği Başkanı Ertuğrul Erdoğan, AA muhabirine gaziler olarak Afrin harekatına katılmak üzere Hatay'a geldiklerini belirtti.

Erdoğan 50 kişilik bir grubun organizasyona katıldığını anlatarak, "Şu an Afrin sınırındayız. Hepsi gönüllü olarak harekata katılmak istiyorlar. Kahraman askerlerimize bu mesajı vermek için buradayız." dedi

Gazilerden Erol Sazak da vatanını koruyan tüm askerlere manevi destek için sınıra geldiklerini vurguladı.

Şoförlerden Mehmetçik'e destek konvoyu

Hatay Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi üye ve aileleri, Zeytin Dalı Harekatına destek vermek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

Kooperatif Başkanı Halil Kadife, yaptığı konuşmada, şoförler olarak Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Kadife, tüm şehitlere Allah'tan rahmet gazilere de acil şifa diledi.

Daha sonra Türk bayraklı yaklaşık 50 araç, konvoy halinde Hassa'ya hareket etti.