Otobüs Şoförleri ve Yolcuları Eğitim

Antalya'da yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili nedeniyle şehirlerarası otobüs sürücüleri ve yolcularına trafik güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Ramazan Bayramı ve yaz tatili dönemi nedeniyle şehirlerarası toplu taşıma araçlarının karıştığı kazaları önlemek, meydana gelebilecek kazalarda vatandaşların can kaybı ya da yaralanmalarını enaza indirmek amacıyla, Otobüs Terminalinde, terminalden çıkış yapacak olan otobüslerde sürücü ve yolculara kısa süreli eğitimler verildi. Otobüs hareket etmeden; tüm yolcuların ve otobüs şoförünün emniyet kemerleri bağlatılıp "Bayram Sensiz Olmaz", "Emniyet Kemeri Sizi Sevdiklerinize Bağlar" el broşürleri dağıtıldı.

Eğitimlerin Ramazan ayı boyunca günün belirli saatlerinde devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA