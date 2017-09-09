Otobüs Sıkıştırdı, Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otobüsün sıkıştırdığı otomobil orta bariyerlere çıkarak ters döndü. Ucuz atlatılan kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde E-87 karayolu Çanakkale - Edremit arası Akçay Yeni Mahalle mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi.



Yolcu otobüsünün sıkıştırdığı ileri sürülen Nafiz K. idaresindeki 01 NV 444 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Nafiz K., Nimet K., Koray K., Macide Ç. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.



(İHA)