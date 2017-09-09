Otobüs Sıkıştırdı, Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otobüsün sıkıştırdığı otomobil orta bariyerlere çıkarak ters döndü. Ucuz atlatılan kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'de kaza "Geliyorum" dedi. Otobüsün üzerine gittiği otomobil önce refüje çıktı, sonra ters döndü.
YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİLİ SIKIŞTIRDI
Kaza, akşam saatlerinde E-87 karayolu Çanakkale - Edremit arası Akçay Yeni Mahalle mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Yolcu otobüsü, Nafiz K. idaresindeki 01 NV 444 plakalı otomobili sıkıştırdı.
ORTA REFÜJE ÇIKARAK TAKLA ATTI
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Nafiz K., Nimet K., Koray K., Macide Ç. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.