Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler
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Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler

01.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:02
Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler

MERSİN'den çalışmak için Kayseri'ye gitmek isteyen Suriyeli 13 göçmen, otobüs parası vermemek için gizlice girdikleri TIR dorsesinde yakalandı.

MERSİN'den çalışmak için Kayseri'ye gitmek isteyen Suriyeli 13 göçmen, otobüs parası vermemek için gizlice girdikleri TIR dorsesinde yakalandı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, TIR şoförünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Suriyeli 13 göçmen, çalışmak için gidecekleri Kayseri'ye otobüs parası vermemek için gizlice bir TIR'ın dorsesine bindi. TIR şoförü Mehmet A., Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verince, dorsede birilerinin olduğunu fark edip, polisi aradı. Sürücü, dorseyi kilitleyerek, göçmenlerin çıkmasını engellemeye çalıştı. Ancak göçmenler brandayı keserek, kaçmaya çalıştı.Gelen polis ekipleri göçmenleri gözaltına aldı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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