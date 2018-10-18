Otobüs Kazasında Ölen Uzman Onbaşı, Son Yolcuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında Çetiner Çetin (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan bir firmaya ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Göksun ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 1'i olan Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk (21) için Samsun Büyük Camii'de askeri cenaze töreni düzenlendi. Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törende emekli piyade uzman çavuş olan babası Yılmaz Türk, annesi Hayriye Türk, kardeşleri Kadircan ve Emircan gözyaşlarını tutamadı. Doğancan Türk'ün kardeşi Kadircan cenazeye, ağabeyinin askerdeyken yaptırdığı ve üzerinde, "Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturanları alkışlamaz, alkışlar hep sahneye çıkanlar içindir" yazılı forma ile katıldı.

Cenazeye ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve vatandaşlar katıldı.

İzin için geldiği Samsun'dan dönerken trafik kazası geçiren Doğancan Türk'ün 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Doğancan Türk'ün cenazesi İlkadım ilçesi Gürgandağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. - SAMSUN