Otobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa'ya uğurlandı.
28.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:37
Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa'ya uğurlandı.
Kazanın ardından cenazeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan özel otobüsün sürücüleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) otopsileri tamamlandı.
Cenazeler, işlemlerin ardından Manisa'ya gönderildi.
Kızıltepe ve Savaş'ın, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, ik şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA