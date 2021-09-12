Otobüs kazasında ölen Onur'un 1 hafta sonra nişanı varmış (2) - Haberler
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Otobüs kazasında ölen Onur'un 1 hafta sonra nişanı varmış (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Otobüs kazasında ölen Onur'un 1 hafta sonra nişanı varmış (2)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIAnkara'da, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp alev alan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazada gözaltına alınan otobüs şoförü K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Ankara'da, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp alev alan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazada gözaltına alınan otobüs şoförü K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otobüs kazasında ölen Onur'un 1 hafta sonra nişanı varmış (2) - Haberler
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