Otobüs kazasında ölen kadın toprağa verildi İSTANBUL'da, otobüs kazasında hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu (59), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL'da, otobüs kazasında hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu (59), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Karabük'ten İstanbul'a giden otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 25 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Safranbolu Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Sütçüoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Mualla Sütçüoğlu kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA