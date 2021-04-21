Otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi

Otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada feci şekilde hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada feci şekilde hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi. Kazada Sevgi Y.isimi kadının bariyerin saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği, Münir B.'nin ise yaralandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift katlı İETT otobüs, tünelde içerisinde bariyerlere çarptı. Kopan bariyer otobüse saplanırken, tünelden çıkan otobüs kısa bir süre ilerleyerek durdu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüse giren bariyerler yolcularından Sevgi Yamaç Yaçın'ın boynuna saplanarak feci şekilde hayatını kaybetmesine neden oldu. Yolculardan Münir B. ise yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden yolcunun çıkartılması için ise itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Otobüse saplanan bariyerler itfaiyenin 1.5 saatlik çalışması sonucu elektrikli testere ile kesilerek çıkartıldı.

Polis ekipleri tarafından şoför gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptığını söylediği öğrenildi.

Olay yerine Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın cesedinin otobüsten çıkartılarak adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, "Otobüs tünelin içine hızlı girdi, virajı alamadı, bariyerleri söktü, burada istop etti . Demir olduğu gibi kadına saplandı, hayatını kaybetti. Köprünün altında hızlı geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ