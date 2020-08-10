OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ERDEM OKÇU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ERDEM OKÇU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'daki feci otobüs kazasında hayatını kaybeden beş kişiden biri olan Erdem Okçu, son yolculuğuna uğurlandı.

OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ERDEM OKÇU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
10.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:02
İstanbul'daki feci otobüs kazasında hayatını kaybeden beş kişiden biri olan Erdem Okçu, son yolculuğuna uğurlandı. 

Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü, dün sabah saat 06.15 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevkii Edirne istikametinde bariyeri aşıp üst geçide çarparak kaza yapmıştı. 5 kişinin olay yerinde, hayatını kaybettiği 25 kişinin de yaralandığı feci kazada, hayatını kaybeden Erdem Okçu (32)'nun cenazesi Esenler Hz. Ömer Camii'ne getirildi. Cenazeye Okçu'nun ailesinin yanı sıra akrabaları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdem Okçu'nun cenazesi Habipler'deki Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Erdem Okçu'nun bekar olduğu ve bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

"ŞOFÖR UYKUSUZMUŞ"

Cenazede konuşan Erdem Okçu'nun amcası Ali Okçu, "Araçta şoförün arkasında oturuyormuş.  Sakarya'ya arkadışını ziyarete gitmiş. Acımız çok büyük. Bekardı. Bankada güvenlik görevlisiydi. Bugün gidiyor ertesi gün geri dönüyor. Kaza olduğu gün geri dönüyor. Şoför uykusuzmuş. Birkaç sefer şoförü uyarmışlar. Uyuyakalınca kontrolden çıkıyor araç. Kontrolden çıkarak üst geçidin duvarına çarpıyor" dedi.

"GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI"

Erdem Okçu'nun akrabası Olcay Koçak, "Neşeli bir insandı. Üzüntülüyüz. Beklemediğimiz bir zamanda oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Güler yüzlüydü. İç içeydik. Beraberdik. Beraber maç izler, vakit geçirirdik. Hayat dolu bir arkadaşımızdı. Sabah kalkıp bu kazayı görünce çok şaşırdık. Hemen çıkıp hastaneye gittik. Haberini aldık, yıkıldık. Sakarya'ya günübirlik ziyarete gitmiş. Ecel insanı çekiyor, yiyecek ekmeği olmayınca ne yapsan boş" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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