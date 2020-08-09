Otobüs kazası - Yakınlarını kaybedenlerin açıklamaları İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün üst geçidin duvarına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün üst geçidin duvarına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ekipler, yolculara ait bavul ve kişisel eşyaları toplayarak otoyol işletme firmasına ait bir kamyonete yükledi.

Kaza yapan otobüs, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoyolun kenarına çekildi. Jandarma ekipleri, araçta yolculara ait kalan özel eşyaları toplamak için tekrar detaylı inceleme yaptı.

Detaylı incelemenin ardından otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla Edirne yönüne tek şeritten sağlanan trafik akışı da normale döndü.

"3'ü çocuk 10 yolcunun durumu ağır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsünün, saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.

Olay yerine Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Cenazeler Eyüp Devlet Hastanesine kaldırıldı

Trafik kazasını haber alan yolcuların yakınları da hastanelere koştu. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Eyüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyüp Devlet Hastanesi önünde bekleyen Mehmet Sütçüoğlu, yengesi 58 yaşındaki Mualla Sütçüoğlu'nun 3-4 gün önce hasta olan annesini ziyaret için Karabük'ün Safranbolu ilçesine gittiğini söyledi.

Ziyaretin arından eve dönen yengesinin içinde bulunduğu otobüsün kaza yaptığını anlatan Sütçüoğlu, sabah telefonla yengesine ulaşamayınca araştırma yaptıklarını ve kazanın olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Sütçüoğlu, bunun üzerine olay yerine geldiklerini dile getirerek, "Otobüsün şeklini gördüğümüz anda malum sonucu anlamıştık ama görevliler Eyüp Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyleyince buraya geldik. Burada cenazesini teşhis ettik." dedi.

Mehmet Sütçüoğlu, yengesi Mualla Sütçüoğlu'nun cenazesini vaziyeti üzerine memleketi Safranbolu'ya götürüp defnedeceklerini belirtti.

Kazada annesi Satiye Çetinkaya'yı kaybeden Mehmet Çetinkaya ise dün akşam saat 22.30 sıralarında annesiyle konuştuğunu belirterek, sabah kazayı öğrendiklerini anlattı.

Annesinin, dayısı ve yengesiyle birlikte geldiğini anlatan Çetinkaya, kazada yaralanan dayısı Cemal Korkmaz'ın şoförün uyuduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak: AA