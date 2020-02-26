26.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:18

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun Başkanlığında otobüs kazalarının önlemesine yönelik toplantı yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdür Vekili, katılımcı dairelerin amirleri, Çaycuma Belediyesi Zabıta Müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile otobüs firma temsilcileri otobüs kazalarının önlemesine yönelik bir araya gelindi.



Toplantıda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2020 tarih ve 3439 sayılı yazısı gereği, otobüslerde yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının ve bunun sürdürülebilir olmasının ilgili tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğinden, telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Kaymakamlık Makamında toplantı yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA