Otobüs kazaları masaya yatırıldı
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Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazalarının sıkça yaşandığı Sivas'ın Gürün İlçesinde, "otobüs kazaların önlenmesi" konulu toplandı düzenlendi.

21.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:19
Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazalarının sıkça yaşandığı 'ın İlçesinde, "otobüs kazaların önlenmesi" konulu toplandı düzenlendi.


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda, özellikle kış aylarında otobüs kazalarının sıkça yaşandığı Sivas'ın Gürün ilçesinde "otobüs kazalarının önlenmesi" konulu toplantı düzenlendi. Gürün Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında ki toplantıya Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda yakın tarihte yaşanan kazalar masaya yatırılarak, şehir içi ve şehir dışı ulaşımında yolcu güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda otobüslere yönelik denetimlerin arttırılması kararı çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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