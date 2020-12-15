Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
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Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

15.12.2020 06:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:44

Son dakika habere göre Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı Sıkışan şoförü itfaiye kurtardı TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs aynı istikamete giden kamyona arkadan çarptı.

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

Sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

DÜZCE - TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs aynı istikamete giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 ağır 16 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otobüs şoförü ile muavin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan muavin ve şoför Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
Son dakika haberleri! Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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