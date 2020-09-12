Otobüs işletmecileri 'HES' kodunun zorunlu olmasından memnun
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Otobüs işletmecileri 'HES' kodunun zorunlu olmasından memnun

Kayseri'de, şehirlerarası yolculukta Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu alınmayacağı kararı otobüs işletmecilerini memnun etti.

Otobüs işletmecileri 'HES' kodunun zorunlu olmasından memnun
12.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:49

Kayseri'de, şehirlerarası yolculukta Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu alınmayacağı kararı otobüs işletmecilerini memnun etti.

Kayseri'de terminal işletmeciliği yapan Şevket Ören, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlerde HES kodunun zorunlu olmasının insan sağlığı açısından iyi olacağını kaydetti. Çoğu vatandaşın HES kodunun ne olduğunu bilmediğini kaydeden Ören, "Korona virüs bizim işlerimizi baya bir etkiledi. Türkiye genelinde etkilemediği sektör yok. Turizm taşımacılığı virüsten yüzde 90 etkilendi. Otogar bomboş, peronlar bomboş. Otobüsler para kazanamıyor, yazıhaneler para kazanamıyor, işçi parasını alamıyor. Şuanda perişan bir vaziyetteyiz. Yolculuk sırasında maskeye çok önem vermemiz gerekiyor. Biz bunu bir türlü benimseyemedik. Son 10 günde ağırlık vermeye başladık. Maskeye daha da önem vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Seyahat sırasında herkes kendi önemlini alırsa daha düzenli bir şekilde bu işi aşacağımıza inanıyorum. Seyahatlerde HES kodu uygulamasına geçilmesi doğru bir uygulama oldu. Vatandaşımızın yüzde 80'i HES kodunun ne olduğunu bilmiyor. Otogara gelip bilet aldıktan sonra HES kodunu almaları için biz yönlendiriyoruz. Seyahat edeceği kesinleşen bir vatandaşın HES kodunu alıp cebinde tutması lazım. İyi bir uygulama oldu. Devletimiz seyahat edipte daha sonradan covid teşhisi konan bir hastayı daha iyi tespit ediyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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