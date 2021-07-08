Otobüs İşletme'de hedef Sıfır Atık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarının sağlanması için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarının sağlanması için gerekli tüm önlemleri alıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü, 'Sıfır Atık' ve 'Tasarruf' anlayışıyla hareket ederek çalışmalarını sürdürüyor.

'TOPLUMSAL ÇEVRE BİLİNCİ' HEDEFLENİYOR

Yaklaşık 10 dönüm alanda hizmet veren Otobüs Garajı, Geçici Sıfır Atık Uygulama Projeleri'yle tasarruf sağlıyor. Sıfır Atık yaklaşımıyla, performansın artması, maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalması ve çalışanların 'duyarlı tüketici' duygusuna sahip olması amaçlanıyor. Sürdürülebilir projeler geliştirerek 'Sıfır Atık ve Tasarruf' çalışmalarını uygulayan Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü, 'Toplumsal Çevre Bilinci' oluşturmayı planlıyor.

ATIK SULAR YENİDEN KULLANILIYOR

Otomatik Araç Yıkama Makinesi ve Su Arıtma Ünitesi ile tüm araçlara günlük temizlik yapılıyor. Oluşan atık sular Arıtma Ünitesi'ne gönderilerek geri dönüşüm uygulanıyor. Tat, koku ve bulanıklık gibi oluşan etmenler giderilerek depolanan atık su otobüs yıkama işleminde tekrar kullanılmak üzere yıkama ünitelerine geri basılıyor.

DOĞANIN ZARAR GÖRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kanal Basınçlı Yıkama Üniteleri ise araç altlarının yıkanarak oluşan atıkların gerekli filtreleme işlemleri yaptıktan sonra İSU İzmit Plajyolu Atık Su Geri Dönüşüm Tesisine entegre edilmesini sağlıyor. Katı ve sıvı yağ kalıntıları, metal aşıntı tozlarının temizlenmesiyle altı suyu kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesi, yangın ve patlamalar gibi olumsuzlukların önüne geçiliyor.

KULLANILMIŞ YAĞLAR BERTARAF EDİLİYOR

Araçtan boşalan kullanılmış yağların toplandığı Yağ Depolama Alanı'nda biriken yağlar alınarak bertaraf tesislerine götürülüyor. Bu yolla yer altı sularının oluşturacağı kirliliği temizleme maliyetinin önüne geçiliyor. Atık Konteyneri'nde de ayrıştırılmış atıklar geçici olarak muhafaza ediliyor.

Kaynak: Habermetre