Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Erzurum'un Horasan ilçesinde, otobüs ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

28.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:21

Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde, otobüs ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Horasan Ağrı-Kars Çevre yolu seyreden 34 GL 0893 plakalı otobüs ile 21 TJ 219 plakalı saman yüklü traktör, Kars Erzurum Ağrı Çevreyolu Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Otobüs orta refüje çıkan traktör ise yola devrildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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