Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

06.06.2020 04:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:09

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veziroğlu kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIA 581 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen 48 DG 622 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

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