OTOBÜS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ANTALYA (DHA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralanırken, otobüsteki 13 kişi yara almadan kurtuldu.

Antalya'dan Ankara istikametine giden ve Hakverdi Nigar kontrolündeki 35 PK 882 plakalı otobüsle Değer Çakır kontrolündeki 03 VK 914 plakalı Afyonkarahisar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait minibüs kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Otobüs ise yolun ortasındaki refüje çıkarak yaklaşık 15 metre çimenlerin üzerinde sürüklendi.

Minibüste sıkışan Değer Çakır'ı çevredeki vatandaşlar çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Değer Çakır, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Değer Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki 11 yolcu, şoför ve hostes ise yara almadan kazadan kurtuldu. Olay yerine gelen ikinci otobüsle yolcular Ankara'ya doğru yola çıktı.