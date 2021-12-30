Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
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Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Akhisar mahallesi Karalar yolu sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Ömer Balcı(18) yönetimindeki plakasız motosiklet virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen sürücü Nimet Oral(40) yönetimindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mehmet A.(15), olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı motosikletin sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Özel halk otobüsü sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı; 1'i ağır 2 yaralı

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