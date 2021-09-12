Son dakika haberi! Otobüs firmasına kaçak sigara operasyonu

Otobüs firmasına kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de polis ekipleri bir otobüs seyahat firmasına baskın düzenledi. Bilet satışı yapar gibi gişede sigara satan firmada yapılan aramada toplam 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal sigara ve makaronlar ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de kaça sigara satışının yapıldığı bir otobüs firmasını yazıhanesi ile ilgini çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçak tütünün doğu illerinden gelen yolcu otobüsleri ile İstanbul'a getirildiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanmamak için sigaraları yazıhanenin gişesinde otobüs bileti satar gibi müşterilerine verdiğini de belirledi. Ekipleri yapılan fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

İş yerine yapılan aramaya Çay ve Tütün Arama Köpeği "Öfke" de katıldı. Köpeğin tepki vermesi sonucu dükkanın arka tarafından bulunan bir depoda inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal sigara ve makaronlar ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.