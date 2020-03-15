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Eskişehir, Güncel

Otobüs firmaları çalışanları o geceyi anlattı

Geçtiğimiz cuma günü üniversitelerin tatil olması ile ilgili yapılan açıklamadan sonra yüz binlerce öğrenci memleketlerine akın etti.

15.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:00
Otobüs firmaları çalışanları o geceyi anlattı

Geçtiğimiz cuma günü üniversitelerin tatil olması ile ilgili yapılan açıklamadan sonra yüz binlerce öğrenci memleketlerine akın etti. Otobüs firmalarının çalışanları, o gecede yaşadıklarını dile getirirken, 3 ayda satılan biletlerin 3 günde satıldığını belirtti.


İlk olarak Çin'de orta çıkan ve dünyayı meşgul ederek binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmişti. Korona virüsü toplantısının ardından ortaokul ve liselerin 1, üniversitelerin ise 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından eğitim almak için memleketlerden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etmişti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekerken yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koymuştu. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de ise diğer illerden daha çok yoğunluk yaşadı. İlin şehirlerarası otogarında bulunan bazı firmaların, öğrencilere hizmet etmek için çalışanlarını evden çağırarak o geceyi atlattığı dile getirildi. Ayrıca otobüs firmaları 2-3 aya kadar satılan biletin bir gecede satıldığını da aktardı.


"Biz öyle kalabalık olacağını hiç beklemiyorduk"


Uzun yıllardır sektörde bulunan ve özel bir otobüs şirketin vardiya amiri olan Gökhan Koşarer, binlerce öğrencinin bir anda bu kadar akın edeceğini hiç beklemediği dile getirerek, o gece hakkında sorulan diğer sorulara da yanıt verdi. Gökhan Koşarer, "Biz tabi ki o geceyi beklemiyorduk. Bu kadar kalabalık olacağını da bilmiyorduk. İnsanlar haberleri gördükten sonra, yani haberlerde okulların tatil olacağı açıklandıktan sonra aşırı bir izdiham oldu. Biz evde olan çalışanlarımızı otogara ve şubelerimize çekerek yoğunluğu atlatmayı çalıştık. Ama hiçbirimiz bu kadar yoğun olacağını düşünmüyorduk. O gün ulaşım firmaların bütününde online sistemi çöktü. Bu nedenle de yoğunluk yaşandı. O yüzden biz evde olan bütün personelimizi iş yerine davet ettik ve o yoğunluğu, o geceyi öyle atlattık. Ama aşırı bir yoğunluk vardı öyle bir yoğunluğu biz baya bir zamandır görmüyorduk" diye anlattı.


3 ayın bileti 3 günde satıldı


Gökhan Koşarer, cuma akşamı başlayan yoğunluğun, bir hafta daha devam edeceğini ifade ederek, "O yoğunluk hala devam ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri Eskişehir'den gitmeyi tercih ediyorlar. Kendi aileleri yanına gitmeyi çalışıyorlar. Bu yoğunluğun biz bu hafta çarşamba-perşembeye kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle uzun yol arabalarımız tamamen dolu şu anda. Biz bu üç günde bu mevsimde iki ayda satacağımız, üç ayda satacağımız, biletleri bu üç günde sattık. Talebe de cevap vermek gerekiyor. Bu taleplerine cevap vermek için birçok ilave araçları çıkarttık. Bu ilave araç çıkartırken de zorlanırsın. Ne için? Çünkü şu an bir salgın var ve toplu taşıma araçları çalıştırıyorsun. Bu araçların her kalkışında bir bakım ve ilaçlanması gerekiyor. Bu yüzden geç oldu ama hemen hemen bütün illere bir ilave araç yaptık" şeklinde konuştu.


Ayrıca Koşarer, seyahat edecek yolculara da bir çağrı yaparak, "Eğer hasta birisi varsa ya da kendilerine hasta hissederseler mümkünse lütfen otobüse ya toplu taşım araçlara binmesinler. Çünkü içinde 46 kişiyle beraber seyahat ediyorsunuz. Hastalığını herkese bulaşmasın" dedi.


Öte yandan diğer bir otobüs firmanın İl Müdürü olan Hüseyin Guntan, sektörde ölü sezonu geçerken bir anda tüm işlerin canlandığı belirtti. Guntan, "O gecenin hareketlenmesi şöyle oldu; bakandan açıklamasını haberlerden duyan öğrencilerin, Eskişehir büyük bir şehir olduğu için ve öğrenci sayısı de fazla olduğu için talep çok oldu. Biz de ölü sezonda olduğumuz için beklemiyorduk. Haberden sonra birden otogara öğrenci arkadaşlar gelmeyi başladı. Biz de kendi personelimizi çağırdık. Sektörde ölü sezon olması ve arabaları boşta olması hepimizin işimize yaradı. Şu an sektör zaten ölü biz sömestr tatilini bekliyorduk. Sömestr tatili erken başladı" diye konuştu.


"Fiyatlar sadece normale döndü"


Otobüs biletleri fiyatlarının yükseltildiğini söylentisini yalanlayan Guntan, fiyatlar konusunu da dile getirerek, "Fiyat konusu şöyle; bakanlıktan verdiği fiyatlar normal fiyatlar. Ama kış sezonunda biz bu fiyatla yolcu taşıyamıyoruz ve bu yüzden fiyatları biraz aşağıya düşürdük. Ancak talep varken şimdi o fiyat tekrar normal fiyatına çıktı. Bazıları diyor ani fiyatlar yükseldi falan ama Ulaştırma Bakanlığının verdiği fiyatın üzerinden kimse; ne internetten ne de buradan bilet satamıyor. Bir denetim altındayız. Yani bir fiyat değişiklik falan olmadı. Kış sezonu olduğu için fiyatlar aşağıdaydı. Tekrar normal fiyatına geldi" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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