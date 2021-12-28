Son dakika: Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın yere düştü...O anlar kamerada

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın yere düştü...O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşlı bir kadın ineceği sırada halk otobüsünün hareket etmesiyle yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşarken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. Halk otobüsünün durakta durduğu esnada inmek isteyen yaşlı bir kadın, otomatik kapının açılmasıyla dışarı doğru adım attı. Otobüs şoförü, kadının tam olarak inmesini beklemeden hareket edince, yaşlı kadın yere düştü. Hemen etraftaki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, yaşlı kadın güçlükle ayağa kalktı. Yaptığı hatanın son anda farkına varan otobüs şoförü, aracı durdurarak kadından özür diledi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Otobüs hareket edince kadın yere düştü"

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Ben dükkanımın önündeydim. Otobüsün durduğunu gördüm, kadın otobüsten iniyordu. Dışarı doğru adımını attığı an otobüs hareket etmeye başladı ve kadın yere düştü. Ben de kadına yardımcı oldum. Kadında herhangi bir sorun yoktu" dedi.