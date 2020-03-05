Otobüs endüstrisi fuarı Busworld Turkey 2020, kapılarını İstanbul'da açtı

05.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:00

Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nın (Busworld International) Türkiye ayağı Busworld Turkey 2020, İstanbul'da kapılarını açtı.

Busworld Fuarları'nın Türkiye ayağı Busworld Turkey'in açılışı, yurt dışından davetlilerin de katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

HKK Fuarcılık Genel Müdürü Bora Çakıcı, açılışta yaptığı konuşmada, otobüs sektöründeki hem yan sanayi hem de üreticilerin fuarda buluştuğunu ifade ederek, "Biz burada iki seneye dayanan bir çalışma yapıyoruz. Bu fuar, uluslararası bir fuar zincirinin Türkiye ayağıdır." dedi.

Fuarın herkes için güzel ve verimli geçmesini beklediklerini dile getiren Çakıcı, "Burada bir ticaret potansiyeli var. Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları da oldu. Kendi çalışmalarımız da oldu. Bizim amacımız, tüketici ile üreticiyi bir araya getirmek. Her fuarın görevi budur. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Çakıcı, 17 ülkeden yabancı basın mensuplarının 3 gün sürecek fuarı yakından takip edeceğini aktararak, "Fuar, ticarete katkıda bulunmanın yanı sıra sektörün yerel pazarda ve dünyadaki geleceğine dair yaklaşım ve gelişmelerin de paylaşıldığı konferans ve seminerlere yer verilen bir platform olma özelliğine sahip." ifadesini kullandı.

Busworld International Genel Müdürü Vincent Dewaele ise tekrar bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Busworld Turkey'in çok uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve bu fuarın gelecek yıllarda da Türkiye'de devam etmesini istediklerini söyledi.

Dewaele, Türkiye pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarı bugüne kadar dünyadaki en büyüklerden biriydi. Şu an Türkiye pazarında bir durgunluk dönemi var ama Türkiye'deki endüstriyi terk edemeyiz. Türkiye'de yatırım yapmak ve hazır bulunmak zorundayız. Güçlü bir şekilde inanıyoruz ki Türkiye bu durumun üstesinden gelecektir. Bunu konuştuğumuz otobüs üreticileri ve büyük OEM'ler de söylüyor. Bugün Türkiye halihazırda dünyaya otobüs ihraç ediyor. Türkiye, üst seviyede bir ürün gamına sahip. Türk otobüs üreticilerinin en üst sıralarda olacağına ilişkin şüphemiz yok."

Alım heyetleri fuarı ziyaret edecek ve birebir görüşmeler yapacak

Otobüs endüstrisinde saygın ve yüksek ticaret potansiyelli fuarlardan olarak Avrupa, Hindistan, Rusya, Orta Asya, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da düzenlenen Busworld Fuarları'nın Türkiye ayağı Busworld Turkey; bu yıl HKF Fuarcılık, Busworld International ortaklığı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) iş birliği ve İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) desteği ile düzenleniyor.

Türkiye'de 2 yılda bir düzenlenen fuar bu yıl, 128 firma, sektör temsilcileri ve çok sayıda profesyoneli ağırlıyor.



Ticaret Bakanlığı organizasyonu ile gerçekleştirilecek alım heyeti çalışmaları kapsamında bu yıl Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetler, Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda potansiyel alıcıdan oluşan yabancı alım heyetleri, fuarı ziyaret edecek ve birebir görüşmeler yapacak.

Kaynak: AA