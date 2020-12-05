Otobüs duraklarında kısıtlama temizliği

Otobüs duraklarında kısıtlama temizliği Belediye ekipleri duraklar, cadde ve sokakları köpükle yıkadı Adıyaman'da belediye ekipleri kısıtlamayı fırsat bilerek, otobüs durakları, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı.

Otobüs duraklarında kısıtlama temizliği

Belediye ekipleri duraklar, cadde ve sokakları köpükle yıkadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da belediye ekipleri kısıtlamayı fırsat bilerek, otobüs durakları, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önceki gece başlatılan 56 saatlik kısıtlamayı Adıyaman Belediyesi ekipleri fırsata çevirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kimsenin olmaması nedeniyle temizlik seferberliği başlattı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte temizliğe başladı. Ekipler otobüs duraklarını köpüklü suyla yıkadı. Bunun yanında cadde ve sokaklarda köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, otobüs durakları ve insanlarımızın yoğun olduğu bölgeleri köpüklü suyla yıkamaya çalışıyoruz. Özellikle bu gün bir aracımızı otobüs duraklarına ayırdık. Diğer ekiplerimiz ise şehir merkezindeki cadde ve sokakları yıkıyor" dedi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de caddelerdeki trafik çizgilerini yeniledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ