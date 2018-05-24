Otobüs Duraklarında "Karekod" Uygulaması Hizmete Girdi

Sivas Belediyesi tarafından otobüs duraklarında "karekod" uygulaması hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi otobüslerin değişimiyle birlikte şehir içi toplu taşımayı daha konforlu hale getiriyor.

Ulaşımda teknolojinin tüm yeniliklerini kullanmaya devam eden Sivas Belediyesi, duraklara yerleştirilen tabelalardaki karekod uygulamasıyla artık toplu ulaşımdan yararlanmak daha rahat hale gelecek.

Uygulamayla birlikte duraklara konulan karekodlar, otobüslerin nerede ve ne zaman hangi duraklara geleceğini gösterecek.

Vatandaşların tek yapması gerekense akıllı telefonlarının kameralarını açarak duraktaki karekodu okutmak olacak. Ekrana gelecek linke tıklayan vatandaşlar, bulundukları durağa hangi otobüslerin, kaç dakika sonra geleceğini rahatlıkla görebilecek.

"Otobüsüm nerede" uygulamasının ardından hizmete sunulan karekodlar, vatandaşın toplu taşımadan daha rahat yararlanmasını sağlayacak.