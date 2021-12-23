Otobüs durakları evsizlere ev oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Otobüs durakları evsizlere ev oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Antalya'da gece sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi, evsiz şahısların, otobüs duraklarında geceyi geçirmelerine sebep oluyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da gece sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi, evsiz şahısların, otobüs duraklarında geceyi geçirmelerine sebep oluyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerine yağan kar, şehir merkezinde hissedilen sıcaklığın zaman zaman 1 dereceye düşmesine sebep oldu. Yaşanan soğuk havadan ise en fazla etkilenenler dışarıda yaşayan evsizler oldu. Bir çok kişi, cadde ve sokak üzerinde bulunan duraklara gelerek, durak içerisinde soğuktan korunmaya çalıştı. Bazı duraklara ise birden fazla kişi sığındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seferlerin sona ermesinin ardından evsizler, yanlarında taşıdıkları battaniyelerle durak içerisinde uyudu. - ANTALYA

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Otobüs durakları evsizlere ev oldu

Milli eğitim müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için böyle mücadele ettiler

Milli eğitim müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için böyle mücadele ettiler

 İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

 Sinop'ta yoğun kar yağışı

Sinop'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title