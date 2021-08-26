Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti
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Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti

Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti
Demirören Haber Ajansı / Nedim Bayhan - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de otobüs durağında unutulan sırt çantası kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

ÇANAKKALE'de otobüs durağında unutulan sırt çantası kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çanta fünye ile patlatılacağı sırada gelen kişi sahibini tanıdığını belirtti. Çanta kontrol edilerek bu kişiye teslim edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ek binası önündeki otobüs durağında unutulan bir çanta tedirginlik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölge trafiğe kapatılırken, durakta bekleyenler başka noktalara yönlendirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlatmak için hazırlık yaptı. Bu sırada çantanın sahibini tanıyan Çağdaş Ünzal, bölgeye geldi. Güvenlik amacıyla çantayı inceleyen ekipler daha sonra tutanak ile çantayı Ünzal'a teslim etti.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

Çantanın içerisinde ekmek ve su olduğunu belirten Ünzal "Çantayı patlamadan kurtardık. Çocuk unutunca böyle oluyor, biraz daha dikkat etmek gerekiyor. İçerisinde ekmek ve su var. Çocuk çantası, başka ne olabilir. Korkulacak bir şey yok ama böyle bir şey oldu artık" dedi. 


Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti
Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti
Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti
Otobüs durağındaki şüpheli çanta patlatılmadan müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim Bayhan

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